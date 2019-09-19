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«Сибантрацит» приступил к строительству второго Северомуйского тоннеля

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Группа компаний «Сибантрацит» приступила к реализации проекта по строительству второго Северомуйского тоннеля для расширения самого узкого места на Байкало-Амурской магистрали.

«15-километровый Северомуйский тоннель по сложности проходки едва ли имеет аналоги в мире», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Строительство планируется завершить уже в 2024 году. Эксплуатировать тоннель будет ОАО «РЖД».

Сейчас ведется подготовительный этап строительства: планировка площадок будущих объектов инфраструктуры, возведение ограждений, прокладка временных коммуникаций, заливка фундаментов завода по изготовлению железобетонной тоннельной обделки (тюбингов) и модульных зданий вахтового городка. Строительством управляет УК «ВостокУголь». Площадку планируется подготовить к началу проходки с восточного портала, запланированной на октябрь будущего года.

28 июня стало известно, что компания «Северомуйский тоннель – 2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на строительство второй очереди Северомуйского тоннеля. Это самый большой тоннель в России на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), его протяженность составляет более 15 км. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2003 года. Вторая очередь тоннеля будет иметь ту же длину, диаметр превысит 10 м. Строительство займет около пяти лет.

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