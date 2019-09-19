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Минпросвещения просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

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Родители выступили против введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. Автор инициативы — Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета. Обращение уже отправили в Министерство просвещения. У школьников итак слишком высокая нагрузка. Родители считают, что ещё один обязательный экзамен отнимет у детей время для подготовки к другим предметам. Плюс это приведёт к дополнительным тратам на репетиторов. Родители считают, что экзамен должен проходить на добровольной основе. Обязательный ЕГЭ по иностранному обещали ввести к 2020 году. Специалисты уже начали разработку заданий.

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