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ВОЗ рассказала об эпидемии нового типа гриппа

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором сообщается, что новая пандемия может убить десятки миллионов людей. ВОЗ пишет, что ресурсов для подавления вспышек вирусов недостаточно. Национальные системы здравоохранения бедных стран рухнут и не смогут справиться с болезнями.

В списке возрождающихся и вновь возникающих вирусов Эбола, Зика, Нипах и пять видов гриппа. Глобализация способствует эпидемии. Из-за частых перелетов люди быстрее распространяют вирус, за 36 часов он может уничтожить от 50 до 80 млн людей. ВОЗ призвала правительства прислушаться к их докладу и начать работу в данном вопросе. В документе перечислен ряд мер, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасности. ВОЗ предупреждает: в этом году может повториться эпидемия гриппа. Вирус будет передаваться воздушно-капельным путем.

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