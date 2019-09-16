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В Москве прошла международная выставка деловой авиации RUBAE. Видео 360°

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Единственная в России и странах СНГ выставка деловой авиации RUBAE прошла с 11 по 13 сентября 2019 года на территории центра бизнес-авиации Внуково-3. Один из ангаров на три дня вновь стал выставочным павильоном. Здесь можно было посетить стенды лидеров бизнес-авиации: Cessna Aircraft, Bell Helicopter, Embraer, Bombardier Aerospace, Dassault Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, Leonardo Helicopters и многих других, а на статической экспозиции ознакомиться непосредственно с представленными воздушными судами. Помимо производителей самолетов и вертолетов, в RUBAE приняли участие брокеры, операторы, авиакомпании и провайдеры различных услуг: от ресторанов, предоставляющих бортовое питание, до ателье, готовых предоставить уникальную обшивку салона.

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