В Москве прошла международная выставка деловой авиации RUBAE. Видео 360°

Единственная в России и странах СНГ выставка деловой авиации RUBAE прошла с 11 по 13 сентября 2019 года на территории центра бизнес-авиации Внуково-3. Один из ангаров на три дня вновь стал выставочным павильоном. Здесь можно было посетить стенды лидеров бизнес-авиации: Cessna Aircraft, Bell Helicopter, Embraer, Bombardier Aerospace, Dassault Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, Leonardo Helicopters и многих других, а на статической экспозиции ознакомиться непосредственно с представленными воздушными судами. Помимо производителей самолетов и вертолетов, в RUBAE приняли участие брокеры, операторы, авиакомпании и провайдеры различных услуг: от ресторанов, предоставляющих бортовое питание, до ателье, готовых предоставить уникальную обшивку салона.