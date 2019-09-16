Прямой эфир

В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет анонсирующая пресс-конференция премьеры мюзикла «Вий»

0
Фото: пресс-служба КЦ «Москвич»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет анонсирующая пресс-конференция, посвященная премьере самого ожидаемого мистического мюзикла года «Вий».

«Веки поднимутся уже в октябре!», а зрители увидят крупный театральный проект в оригинальной постановке. В мюзикле задействованы ведущие театральные специалисты и известные актеры. В постановке будет широко применяться воздушная акробатика, современные технологии, видеомэппинг. Официальные дни премьер — 4, 5, 6 октября в 19:00 в Большом концертном зале КЦ «Москвич».

Участники пресс-конференции:

  • Теона Дольникова, актриса, лауреат национальной премии «Золотая маска», исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;
  • Дмитрий Савин, актер, дипломант национальной премии «Золотая маска», исполнитель главной роли Хомы Брута в мюзикле «Вий»;
  • Анастасия Макеева — актриса театра и кино, певица, исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;
  • Николай Покотыло, режиссёр-постановщик мюзикла «ВИЙ», дипломант национальной премии «Золотая маска», главный режиссёр Красноярского музыкального театра;
  • Игорь Балалаев, актёр, ведущий актёр российских мюзиклов, исполнитель роли Сотника в мюзикле «ВИЙ»;
  • Игорь Портной, актёр театра и кино, исполнитель роли Ректора в мюзикле «ВИЙ», самый востребованный актёр мюзиклов в мире (российского происхождения);
  • Таис Урумидис, актриса, педагог, исполнительница роли Хавроньи в мюзикле «ВИЙ», финалистка проекта телеканала «Россия» - «Ну-ка, все вместе!»;
  • Игорь Скрипко, актёр театра и кино, актёр РАМТ и Московского Театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, исполнитель главной роли Хомы Брута в мюзикле «ВИЙ»;
  • Евгений Загот, композитор, лауреат Национальной премии «Золотая маска», главный дирижер мюзикла «Mama MIA», музыкальный продюсер мюзикла «Вий»;
  • Руслан Герасименко, генеральный продюсер мюзикла «ВИЙ»;
  • Елена Абрамова, руководитель PR-службы Федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» - «О литературном партнёрстве с мюзиклом «ВИЙ» и совместном проекте в рамках Года театра»;
  • Виталий Андреев, исполнительный директор компании-прокатчика «Creative Lab Stairway».

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019