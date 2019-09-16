В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет анонсирующая пресс-конференция премьеры мюзикла «Вий»

24 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет анонсирующая пресс-конференция, посвященная премьере самого ожидаемого мистического мюзикла года «Вий».

«Веки поднимутся уже в октябре!», а зрители увидят крупный театральный проект в оригинальной постановке. В мюзикле задействованы ведущие театральные специалисты и известные актеры. В постановке будет широко применяться воздушная акробатика, современные технологии, видеомэппинг. Официальные дни премьер — 4, 5, 6 октября в 19:00 в Большом концертном зале КЦ «Москвич».

Участники пресс-конференции:

Теона Дольникова, актриса, лауреат национальной премии «Золотая маска», исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;

Дмитрий Савин, актер, дипломант национальной премии «Золотая маска», исполнитель главной роли Хомы Брута в мюзикле «Вий»;

Анастасия Макеева — актриса театра и кино, певица, исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;

Николай Покотыло, режиссёр-постановщик мюзикла «ВИЙ», дипломант национальной премии «Золотая маска», главный режиссёр Красноярского музыкального театра;

Игорь Балалаев, актёр, ведущий актёр российских мюзиклов, исполнитель роли Сотника в мюзикле «ВИЙ»;

Игорь Портной, актёр театра и кино, исполнитель роли Ректора в мюзикле «ВИЙ», самый востребованный актёр мюзиклов в мире (российского происхождения);

Таис Урумидис, актриса, педагог, исполнительница роли Хавроньи в мюзикле «ВИЙ», финалистка проекта телеканала «Россия» - «Ну-ка, все вместе!»;

Игорь Скрипко, актёр театра и кино, актёр РАМТ и Московского Театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, исполнитель главной роли Хомы Брута в мюзикле «ВИЙ»;

Евгений Загот, композитор, лауреат Национальной премии «Золотая маска», главный дирижер мюзикла «Mama MIA», музыкальный продюсер мюзикла «Вий»;

Руслан Герасименко, генеральный продюсер мюзикла «ВИЙ»;

Елена Абрамова, руководитель PR-службы Федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» - «О литературном партнёрстве с мюзиклом «ВИЙ» и совместном проекте в рамках Года театра»;

Виталий Андреев, исполнительный директор компании-прокатчика «Creative Lab Stairway».

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