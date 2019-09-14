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Открылся новый участок трассы «Сортавала»

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Новый участок трассы А-121 «Сортавала» в обход поселка Ихала Лахденпохского района Карелии со 197-го по 215-й километры открылся для движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодор».

Двухполосная дорога, которую строили от границы с Ленинградской областью, будет более безопасной для водителей — там устранили крутые повороты и подъемы. В результате трасса сократилась на 2 км, отмечает телеканал «78». Магистраль включает путепровод через железную дорогу и мост через реку Ийоки. Дорожники установили 15 локальных очистных сооружений.

Напомним, на дорогах «Кола» и «Сортавала» пройдет масштабный ремонт. Всего планируется привести в порядок около 200 км проезжей части в Кемском и Сегежском районах. Большинство участков сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

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