Реставраторы спасли редкий гобелен XIX века из Нотр-Дама

Реставраторы спасли редкий гобелен из собора Парижской Богоматери. 25-метровый ковер чудом не сгорел при пожаре в Нотр-Даме 15 апреля.

После реставрации, в 2021–2022 годах, ковер выставят на всеобщее обозрение. За всю историю гобелен расстилали на публике лишь 3–4 раза.