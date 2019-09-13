Этот цикл кампаний по выборам губернаторов отличался от иных также как частица бозон отличается от частицы фермион. То есть она была цельной и поддавалась статистике. Но, так описывал бы эти кампании физик. А нам стоит оценить их в привычных параметрах, хотя аналогия просто напрашивалась.

Сегодня мало кто помнит, но аналитики предсказывали почти с десяток кампаний со вторыми турами и к этому были предпосылки. Спящий протест из-за пенсионной реформы, экологические Везувии, то там, то тут, рост цен на многие товары из-за повышения НДС в январе на 2%, неудачно стартовавшая мусорная реформа, и многочисленные локальные протесты. Один екатеринбургский кейс со строительством храма чего стоил и как мощно он прогремел на всю страну. Казалось, что просто невозможно преодолеть коммуникационную пропасть между населением и властью. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают.

Залог того, что все врио губернаторов и губернаторы, добивавшиеся переизбрания, взяли приз в первом туре и с очевидным перевесом, набрав от 60 до 80%, лежит в системном подходе, информационных новациях и консолидации властных ресурсов.

Текслер, Паслер, Беглов, Осипов, Хасиков, Чибис и их коллеги — все они явили нам новый архетип губернатора — социального инженера на государственной службе с навыками жесткого менеджера и лидера дееспособной команды. Организованная Кремлем Высшая школа государственного управления со специальным модулем по антикризисным и политическим коммуникациям вывела к барьеру с населением кандидатов способных открыто и напрямую общаться с людьми, вовлекать их в решение проблем. Избиратели вдруг увидели, что будущие губернаторы обладают человечностью и способны понять беды людей. Они не зашорены и могут находить неординарные решения. Это подкупает, это удивляет и в конечном итоге приводит вас на избирательный участок.

Но, и это не все новации. Оказалось, что продвижение смыслов и намерений будущих губернаторов в социальных сетях проносит не меньший результат и доверие таким каналам, особенно в молодежной группе, выше. Язык картинок с короткими постами отныне будет царить во всех последующих кампаниях, потому что он легко ломает недоверие к власти одним только фактом звучания.

И вишенкой на торте стала тактика малых дел. Двигаясь от частного к общему, вычисляя локальные проблемы и объединяя их в кластеры, а затем выдвигая программное решение, победители достигали главного – доверия населения. Конечно, на их стороне были федеральные ресурсы, каждое программное решение подкреплялось верификацией из Москвы – на встречах с президентом или федеральными министрами и включалось в нацпроекты. Но, эта опция была и раньше, просто её использовали также как используют микроскоп в столярном деле. Кандидаты в губернаторы явили удивительное единство с федеральными властями, замкнув наконец вертикаль власти.

8 сентября государственное управление в регионах наконец стало воплощаться в качество без потери темпа, кадровая политика президента Путина принесла долгожданные плоды и население поверило десанту главы государства безоговорочно. И что важнее всего в этой кампании не было фокусов и божественных подарков, все было просчитано, как частица бозона и честно положено на суд избирателя, а их вердикт нам известен: годятся.

Автор — политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик»

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