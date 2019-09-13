На каждой пятой российской заправке недоливают топливо

В России на каждой пятой заправке недоливают топливо. Каждая десятая АЗС продаёт некачественные бензин и дизель. Росстандарт проверил более 200 станций, нарушений — около 40. Жалобы россиян по сравнению с прошлым годом участились на треть. В правительстве обсуждают увеличение штрафов в пять раз — до 500 тыс. рублей. Сейчас за недолив топлива компании платят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.