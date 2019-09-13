Емельяненко готовится провести 11 боев за вечер

Резонанс вокруг предстоящего поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом, обладателем Кубка России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым, становится больше с каждым днем.

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