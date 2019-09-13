Ночная жизнь в китайском стиле

Когда вечерняя мгла опускается на города Китая, зажигаются фонари, и жители плавно окунаются в красочную разнообразную ночную жизнь. Изобретение электрических фонарей постепенно разрушило китайскую традицию «трудиться днём и отдыхать ночью».

Примерно в девять часов вечера, когда жители после утомительного дня возвращаются домой, ночная жизнь официально открывает свой занавес. Ночной город не спит. Одиннадцать часов вечера для крупных городов стало маленьким пиком наибольшей активности. В южных мегаполисах эта активность длится до четырёх часов утра, затем город действительно засыпает.

Благодаря развитию мобильных технологий и анализу больших данных в разных городах мы легко можем отследить отличия в пристрастиях в ночной жизни между центром и пригородами, между молодыми и взрослыми жителями. Пока эта разница велика, но она постепенно уменьшается.

Самое активное употребление пищи по ночам в Китае происходит в Чэнду. Это следует из данных о покупках. Чаще всего горожане здесь после захода солнца покупают лекарства для желудка. Первенство в энтузиазме к поздним ужинам гурманы Чэнду никому не уступят.

Глубокая ночь здесь — это мир хогуо (китайский самовар), приготовления еды в котле прямо за обеденным столом. Столы хогуо стоят в каждом ресторане. Люди с полуголым торсом, несущие горячие котлы по улицам, — неотъемлемая часть городского пейзажа. Это передаёт уникальную атмосферу местной культуры еды.

Самым культурным городом ночной жизни Китая является Пекин. Истинный облик столицы — не только пьяные посетители ночных клубов в рабочей зоне или разгульный «Космический центр» квартала Удаокоу, а также состязания суперкаров за пределами пяти колец, но и Национальный центр исполнительских искусств, малые театры и богатые историей традиционные китайские оперные театры. Пекин также является городом с самым высоким объёмом продаж билетов на различные мероприятия по всей стране.

Пекинцы засыпают позже всех и при этом просыпаются раньше всех. Вероятно, это связано с большой площадью города, где средняя длительность поездки из дома на работу очень велика. Согласно анализу больших данных, столица страны несёт в себе образ дисциплинированного человека средних лет, трудолюбивой семьи.

У шанхайцев меньше энтузиазма к просмотру концертов, но у них проходит много вечеринок. Всевозможные тусовки — это и есть призрак ночи Шанхая. Однако город стал не только местом для развлечений и отдыха, но ещё и маленькой столицей для якобы «маленькой буржуазии». Здесь можно вкусить жизнь, а также найти новых друзей и деловых партнёров. Многие молодые служащие могут не только встречаться и веселиться здесь, но и говорить о жизни, о работе. Шанхайской ночью могут быть улажены даже самые сложные проблемы, не поддающиеся решению за столом переговоров.

Для того чтобы сыграть свою социальную роль, большинство людей заняты тяжёлой дневной работой, но они ждут ночи, чтобы раскрыть своё внутреннее «я». Только ночью каждый горожанин может столкнуться с настоящим собой. Ночная жизнь даёт возможность расслабиться, стать снисходительным и не смущаться, а вернувшись домой — спокойно спать в ожидании завтрашнего дня.