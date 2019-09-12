В Петербурге появятся электронные визы для иностранных туристов

С 1 октября иностранные гости Санкт-Петербурга смогут оформить электронную визу. Об этом рассказали на форуме UNWTO. Срок въезда — до 30 дней, время пребывания — до 8 суток. Анкета размещена на сайте МИД страны. Санкт-Петербург взял на вооружение опыт Калининградской области.В самом западном регионе РФ электронные визы выдают с 1 июля.