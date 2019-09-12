МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге лучших университетов мира
Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира World University Ranking – 2020, составленном Times Higher Education.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира World University Ranking – 2020, составленном Times Higher Education.
Подробнее — в сюжете «Известий».