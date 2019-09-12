Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 3

Новый Mercedes-Benz GLE Coupe унифицирована по дизайну и интерьеру с обычным GLE, однако колесная база кроссовера увеличена не на 80, а всего на 20 мм. Объем багажника после смены поколений увеличился с 650 до 655 литров, а порог пятой двери теперь ниже. Помимо пружин, для GLE Coupe доступна пневмоподвеска, а также гидропневматическая. Рядный шестицилиндровый дизель предлагается в двух вариантах, а версию GLE 53 Coupe оснастили 435-сильным бензиновым мотором.