Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 3
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне 3
2019-09-12 00:36:25
2019-09-12 00:36:25
2019-09-12 00:36:25
2019-09-12 00:36:25
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Фото: Евгений Багдасаров
Тюнинговое ателье Brabus готово сделать то, что не сделал Mercedes-Benz — оснастить новый G-CLass мотором V12. Агрегат объемом 6,3 л выдает 900 л.с. И 120 Нм и разгоняет внедорожник за 3,8 секунды. Всего будет выпущено 10 экземпляров Brabus G V12 900 One
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Фото: Евгений Багдасаров
Daimler в свою очередь «зарядил» новый кроссовер GLB, мощную AMG-версию показали уже через несколько месяцев после премьеры машины. GLB 35 оснащен 2-литровым турбомотором (306 л.с. И 400 Нм) в сочетании с новым 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Кроссовер изменился внешне, получил доработанную подвеску. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды
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Фото: Евгений Багдасаров
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe унифицирована по дизайну и интерьеру с обычным GLE, однако колесная база кроссовера увеличена не на 80, а всего на 20 мм. Объем багажника после смены поколений увеличился с 650 до 655 литров, а порог пятой двери теперь ниже. Помимо пружин, для GLE Coupe доступна пневмоподвеска, а также гидропневматическая. Рядный шестицилиндровый дизель предлагается в двух вариантах, а версию GLE 53 Coupe оснастили 435-сильным бензиновым мотором.
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Фото: Евгений Багдасаров
Обычный GLE обзавелся гибридной версией 350 de, суммарная отдача 2-литрового дизеля и электромотора — 320 л.с. И 700 Нм. Батареи хватает на 90 км пробега на электротяге, поэтому заявленный расход 1,1 л на 100 км
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Фото: Евгений Багдасаров
Обновленный кроссовер Macan Turbo получил новый мотор V6 объемом 2.9 л и мощностью 449 л.с. Время разгона. сократилось до 4,5 с и 4,3 с у машин пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость выросла дло 270 км в час. Появились новые тормозные диски — с покрытием из карбида вольфрама, что увеличивает коэффициент трения
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