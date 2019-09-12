Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне2

Taycan — первый серийный электромобиль компании Porsche. Это четырехдверное купе с двумя багажниками получилось размером со своего главного конкурента — Tesla Model S. Запас хода — 450 км, с помощью специальной станции аккумулятор можно зарядить до 80% менее, чем за полчаса. Два электромотора выдают в сумме до 680 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды