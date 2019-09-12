Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне2
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне2
2019-09-12 00:23:51
2019-09-12 00:23:51
2019-09-12 00:23:51
2019-09-12 00:23:51
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Фото: Евгений Багдасаров
Главный конкурент VW ID.3 — симпатичный компакт Honda e. Внешность в стиле ретро сочетается с камерами вместо боковых зеркал и дисплеями почти во всю ширину передней панели. Электромотор развивает 136 или 154 л.с., а батареи емкостью 35,5 кВтч должно хватить на 220 километров
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Фото: Евгений Багдасаров
Taycan — первый серийный электромобиль компании Porsche. Это четырехдверное купе с двумя багажниками получилось размером со своего главного конкурента — Tesla Model S. Запас хода — 450 км, с помощью специальной станции аккумулятор можно зарядить до 80% менее, чем за полчаса. Два электромотора выдают в сумме до 680 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды
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Фото: Евгений Багдасаров
Концерн Daimler показал самый необычный электрический концепт Франкфуртского автосалона — Mercedes-Benz Vision EQS демонстрирует, как мог бы выглядеть электромобиль габаритов флагманского S-Class. Фары состоят из 500 диодов, а еще 940 диодов размещены на решетке радиатора — это позволяет создавать настоящее световое шоу
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Фото: Евгений Багдасаров
Представленный полгода назад концепт Mercedes EQV превратился в серийный электрический микроавтобус. Версия EQV 300 оснащена мотором мощностью 204 л.с. С приводом на передние колеса. Тяговой 100-киловаттной батареи должно хватить на 405 километров
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Фото: Евгений Багдасаров
Обновленное семейство smart лишилось двигателей внутреннего сгорания. Отныне будут доступны только электрические версии с 81-сильным мотором и батареей емкостью 17,6 кВт ч. В таком виде «смарты» продолжат выпускать до 2022 года, когда их заменит новое поколение микрокаров, разработанное совместно с Geely
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Фото: Евгений Багдасаров
Китайский электрокроссовер Byton M-Byte приехал во Франкфурт в качестве серийного образца. Он сохранил главную особенность концепта — рекордный для индустрии дисплей диагональю 48 дюймов. Передний кресла разворачиваются назад, превращая салон в гостиную. Базовая версия с 272-сильным мотором может проехать 360 км, полноприводная (408 л.с.) с более емкой батареей — 435 км
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Фото: Евгений Багдасаров
Cupra, дочерний бренд Seat, привез во Франкфурт эффектный электрический кроссовер Tavascan, свою первую самостоятельную модель. Электромобиль на платформе MEB разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 6,5 с и способен проехать на одной зарядке 450 км
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Фото: Евгений Багдасаров
BMW показала во Франкфурте X5 на топливных элементах, в этом направлении немецкий производитель работает совместно с Toyota. Внешне i Hydrogen Next отличается декором с синими элементами, а водородные баллоны расположены под днищем
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