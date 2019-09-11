По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.

Сценаристом выступит Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а режиссером — Джек Бендер («Клан Сопрано», пятый и шестой эпизоды шестого сезона «Игры престолов»), оба также станут исполнительными продюсерами проекта. Вместе они работали над другим произведением писателя — «Мистер Мерседес».

«Иметь возможность работать над новой блестящей книгой Стивена Кинга — это абсолютная привилегия. Мы с нетерпением ждем начала работы с этой командой мечты», — сказала Лорен Уитни, глава телевизионного направления Spyglass — компании, которая купила права на экранизацию романа.

Дата выхода проекта и другие подробности пока не известны.

Новый роман Кинга под названием «Институт» поступил в продажу на английском языке 10 сентября. Книга повествует о 12-летнем Люке Эллисе. Родителей мальчика убили, а его самого похитили и поместили в «институт» — место, где проводятся эксперименты над детьми с суперспособностями, такими как телепатия и телекинез.

Как заявляли в июле в издательстве АСТ, на русском языке книга выйдет в декабре–январе.