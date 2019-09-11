Исторический автопробег «Суворов» открывает тренд патриотического туризма в России

10 сентября, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная уникальному проекту – историческому автопробегу «Суворов». Автопробег «Суворов» открывает новую эпоху путешествий на стыке приключенческого и событийного туризма, изучения истории, а также хобби и увлечений, например, коллекционирования.

Автопробег «Суворов» из Италии в Швейцарию на ретро-автомобилях производства СССР пройдет с 22 по 26 сентября по следам великого полководца Александра Суворова и приурочен к 220-летию исторического перехода русских войск через Альпы. Организаторами автопробега выступают Аукционный дом Егоровых и туристическая компания TUI Россия. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Торжественный старт будет дан в полдень 22 сентября из города Варезе, недалеко от Милана, до этого момента с 10 утра ретро-автомобили будут доступны для осмотра гостями мероприятия — местными жителями и журналистами, которое смогут сделать памятные фотографии с раритетными советскими автомобилями, а также побеседовать с организаторами и участникам пробега. В пробеге примут участие автомобили таких культовых советских моделей как ГАЗ-21, ГАЗ-24, ВАЗ-2107 и другие. Самый старый автомобиль пробега — ГАЗ-М20 «Победа».

Российские экипажи не только проедут по местам боевой славы, но и станут участниками памятных мероприятий МИД РФ у мемориала русским войскам на перевале Сен-Готард (Швейцария) — у «Часовни павших» и у памятника «Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г.» у Чертова моста в ущелье Шолленен. Торжественный финиш запланирован на 26 сентября в швейцарском городе Линталь. В программе автопробега также посещение музея Суворова и Швейцарского музея транспорта с профессиональной экскурсией.

Идея провести памятный пробег принадлежит учредителю и директору Аукционного дома Егоровых. Инициативу поддержал один из крупных туроператоров — TUI Россия, предложив создать уникальный турпродукт, отвечающий современным трендам в туризме.

«Идея провести автопробег, приуроченный к юбилею исторического перехода русских войск через Альпы возникла у нас не случайно. Этот проект объединил сразу несколько направлений работы нашего аукционного дома, важнейшая цель которого – популяризация отечественного искусства и истории. Мы также активно развиваем сообщество коллекционеров ретро-автомобилей, проводим аукционы редких машин. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории — никто ни до, ни после Суворова не совершал его по столь сложному маршруту и преодолевая сопротивление превосходящих сил противника. Мы решили отметить 220-летие этого памятного события такой необычной реконструкцией, показать современным итальянцам и швейцарцам малознакомые им советские авто и дать возможность участникам пробега прикоснуться к героической истории, совместив познавательное времяпровождение с проездом по живописнейшим альпийским дорогам. Проект собрал команду единомышленников – любителей классических автомобилей, которым также небезразлична родная история. Мы благодарим Министерство иностранных дел Российской Федерации, Ростуризм и нашего партнера – компанию TUI Россия, которые с готовностью поддержали нашу инициативу», — прокомментировал Николай Егоров.

«Выросло и сформировалось поколение туристов, которые путешествуют практически с рождения, и для которых уже не осталось «белых пятен» на карте Европы и мира. Они пресыщены впечатлениями и турбизнесу важно им предложить то, что по-настоящему их увлечет и удивит. Сегодняшние туристы стремится к получению новых впечатлений и активно делится ими в Интернете, в том числе и в социальных сетях. Туроператор TUI Россия, предлагая рынку новые продукты, ориентируется на их запросы. Если раньше мы спрашивали потенциального туриста, куда они хотели бы поехать, то теперь 70 % озабочены тем опытом, которым они обогатятся и тем, что будут делать в путешествии. Наступил момент, когда туристические направления соревнуются между собой не географией, а интересными способами проведения отпуска и досуга. Пора рекламировать не объекты инфраструктуры, а впечатления, — отметил генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура, — Таким образом компания, выступая организатором туров — впечатлений, туров — событий, будет популяризировать национальные ценности, историю и культуру России».

«Туристическая поездка — не только путешествие из пункта «А» в пункт «В» с целью сменить привычную обстановку и немного отдохнуть. Туризм — это знакомство с новой страной, культурой, историей, и в то же время представление нашей страны за рубежом.

«Ралли Суворов» — автопробег по местам нашей воинской славы, приуроченный к переходу русских войск под командованием Александра Васильевича Суворова через Альпы.

Отрадно, что подвиг русских солдат помнят и чтят потомки. 24 сентября 1799 года русские войска взяли перевал Сен-Готард, и направились в Швейцарию. Прошли через Чертов мост, перекинутый через реку Ройс. И спустя 220 лет, практически день в день россияне повторят этот переход благодаря TUI Россия.

Уверена, когда европейцы увидят, как раритетные советские автомобили-участники «Ралли Суворов» мчат по дорогам Италии и Швейцарии, им самим станет интересно погрузиться в историю нашей страны. И, возможно, кого-то из них мы увидим в ближайшее время в России», — прокомментировала руководитель отдела международных организаций и мероприятий Ростуризма Ирина Сергеева.

В ходе пресс-конференции спикеры рассказали журналистам об истории создания проекта, участниках автопробега «Суворов» и маршруте, который им предстоит преодолеть, а также о привлекательности ретро-ралли и автопробегов для туристов.