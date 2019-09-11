В Нидерландах оправдана обвинявшаяся в убийстве из-за эвтаназии врач

Окружной суд Гааги в Нидерландах 11 сентября оправдал доктора, которая обвинялась в убийстве за проведение эвтаназии пациентке, страдающей деменцией. Соответствующее решение суда было опубликовано на сайте инстанции в тот же день.

«Помощь в уходе из жизни пожилому человеку, страдающему тяжелой формой деменции альцгеймеровского типа, была оказана в рамках закона и с соблюдением установленных правил», — приводит слова судей пресс-служба суда.

Пациентка, о которой идет речь, узнала, что больна деменцией, в октябре 2012 года. Вскоре после этого она подписала документы, одобряющие ее умерщвление. Однако в январе 2015 года женщина включила в документ оговорку, согласно которой она не хотела быть помещена в дом престарелых в случае прогресса слабоумия.

Медики считают, что женщина была в своем уме, когда подписывала заявление об этой процедуре. Кроме того, она много лет обсуждала свое желание об уходе из жизни с мужем и дочерью.

К 2015 году ее состояние резко ухудшилась. В январе 2016 года пациентка в последний раз посетила лечащего врача. В 2016 году больную, которая уже была не в состоянии принимать решения, поместили в дом престарелых. Проконсультировавшись с родственниками женщины и получив их разрешение, врач провела процедуру умерщвления. Однако она не сообщила об этом самой пациентке, хотя это было необходимо сделать по договору. Как и требовалось по закону, два независимых врача подтвердили, что больная испытывала невыносимые физические страдания из-за тяжелой формы деменции, а лекарства не помогали.

Однако голландская прокуратура постановила, что случай может рассматриваться как убийство, поскольку не все требования закона — информирование пациентки о грядущей эвтаназии — были соблюдены доктором. В то же время гособвинение считало факт признания медработником своей вины в нарушении пунктов договора при совершении эвтаназии достаточным наказанием и не настаивало на другой санкции в отношении нее.

BBC указывает на уникальность приговора, поскольку ранее, с момента вступления в силу закона об эвтаназии в 2002 году, в Нидерландах против врачей не возбуждались уголовные дела по подозрению в убийстве. Женщине, которую лишили жизни, было 74 года.

Данная процедура разрешена в Нидерландах лишь для неизлечимо больных. Воспользоваться ею могут только достигшие 12 лет люди, которые испытывают непереносимые боли, находятся в здравом уме и решили без влияния извне, а не под давлением, например, родственников уйти из жизни.