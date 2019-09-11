Движение поездов на красной ветке метро Москвы восстановили

Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили после инцидента с пассажиром. Об этом пресс-служба столичной подземки сообщила на странице в Twitter.

Инцидент произошел утром, 11 сентября, на станции «Университет». На рельсы упал пассажир, из-за чего движение поездов было приостановлено на участке от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» в сторону центра, пишет агентство городских новостей «Москва». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

В настоящее время поезда на Сокольнической линии следуют по графику, пишет РИАМО. По данным «Интерфакса», упавший под поезд пассажир от полученных травм скончался.