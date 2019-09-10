Михалков открыл учебный сезон своей академии в Нижегородской области

В Нижегородской области открыли учебный сезон в академии Никиты Михалкова. Актёрам, режиссёрам и продюсерам торжественно вручили студенческие билеты. Слушатели целый год будут бесплатно оттачивать мастерство. К занятиям допускают тех, у кого уже есть профильное образование. На пятый поток в академию отобрали 24 таланта со всей России. В академии Михалкова это пятая приёмная кампания. Заявки пришли более чем из 30 городов.