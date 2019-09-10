Косметолога в Москве обвинили в смерти пациентки

В Москве косметологу предъявили обвинение по уголовному делу о смерти пациентки из-за анафилактического шока. Об этом 10 сентября рассказали в ГСУ СК России по столице.

По данным следователей, обвиняемая 14 июля 2019 года в арендуемом кабинете на Кастанаевской улице в Москве во время косметологической процедуры ввела 30-летней пациентке лекарственное вещество, после чего той стало плохо. У женщины возник анафилактический шок, из-за чего она скончалась.

По результатам проверки, проведенной в отношении 35-летней женщины, оказывающей косметологические услуги, возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека, пишет агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время обвиняемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как передает «Москва 24», в процедурном кабинете не было камер видеонаблюдения. Предположительно, пациентка пришла в медицинский центр на процедуру иглоукалывания, поскольку на ее лице и туловище были обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой.