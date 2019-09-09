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Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Bloomberg.

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Так, только за последний год стоимость золотых резервов страны выросла на 42%, до $109,5 млрд. Агентство отмечает, что Банк России за последние годы является самым крупным покупателем золота. Это объясняется стремлением РФ снизить зависимость от доллара после ухудшения отношений с США.

Золото подорожало из-за торговых войн между США и Китаем. Инвесторы предпочитают вкладывать средства в надежные активы. В июне стоимость металла выросла до максимальной стоимости за шесть лет.

В мае стало известно, что мировые центробанки продолжают наращивать золотые запасы, а Россия стала в этом лидером. На втором месте оказался Китай, который также пытается снизить влияние доллара на фоне торговых войн и напряженных отношений с США.

За прошлый год российский Центробанк увеличил золотые резервы на 14,9% (около 275 т).

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