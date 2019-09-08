Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. По словам главы государства, он отдал свой голос кандидату, с которым лично не знаком, но выразил надежду, что это человек порядочный.

Российский лидер посетил избирательный участок в Российской академии наук на улице Косыгина.