Иран продолжил сокращать обязательства в рамках ядерной сделки

Тегеран продолжил сокращать обязательства в рамках ядерной сделки. Иран активировал вдвое больше мощных центрифуг для обогащения урана.

США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 8 мая 2018 года. Вашингтон снова ввёл против Тегерана жёсткие санкции, которые действовали до соглашения 2015 года.

Год спустя Иран в ответ начал частично нарушать условия сделки. Сейчас в Тегеране заявили: страна начнёт обогащать уран до 4,5%.

Договор 2015 года предусматривал предельный уровень в 3,67%.

При этом Иран не будет закрывать свои ядерные объекты от инспекторов от инспекторов Международного агентства по атомной энергии.