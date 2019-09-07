Обмен задержанными между Россией и Украиной

Россия и Украина производят обмен задержанными. За россиянами в Борисполь прибыл Ту-204-300 лётного отряда "Россия". Среди них - главный редактор информагентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Одновременно в аэропорт "Внуково" доставили осуждённых в России и подследственных украинцев. Их привезли на трех автобусах из столичного СИЗО Лефортово.