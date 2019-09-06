Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

«Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.

Она также отметила, что участие в группе «ВИА Гра» дало ей ценный опыт.

Однако, по словам певицы, все песни, выпущенные с февраля 2018 года были исполнены ею после начала сотрудничества с продюсерской компанией Goldenlook.

Альбина Джанабаева была одной из солисток группы «ВИА Гра» с 2004 по 2013 год — до момента ее закрытия.