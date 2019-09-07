Страшно смешно: карикатуры Бориса Ефимова бьют фашистов оружием юмора

Жалкие нацистские уродцы, обступившие гиганта, как лилипуты Гулливера, измеряют его «арийскость». Чемберлен и Даладье, сидя на дереве, взирают с «высоты своего невмешательства» на разгулявшихся в Европе фашистов-псин. Медный всадник вот-вот раздавит Гитлера, улепетывающего из-под Ленинграда... Весь этот паноптикум можно увидеть в петербургской Президентской библиотеке на выставке карикатур Бориса Ефимова «Художник против фюрера». Экспозиция приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны.

Классик советской карикатуры Борис Ефимов, творчество которого было связано с «Известиями» самым тесным образом, прожил долгую удивительную жизнь. Он ровесник века, родился в 1900 году, а умер в возрасте 108 лет — штатным сотрудником как раз «Известий». Первые его работы были созданы на самом закате Российской империи. Для прессы новорожденной советской страны молодой Ефимов стал рисовать почти сразу же — и продолжал в течение всего XX века, когда должность художника при газете имела особую техническую надобность: часто найти нужную фотографию оперативно было невозможно, поэтому статью мог проиллюстрировать штатный рисовальщик.

Карикатуры Ефимова периода Второй мировой — возможно, самая значительная часть его наследия. Но интересно, что рисунки, которые относятся к этой теме, шире хронологических рамок войны. На выставке представлены работы до 1939 года: художник с беспощадным отношением визуализировал то, что власть в Германии, по его словам, «оказалась в руках кровавой и алчной своры маньяков, садистов и мракобесов». Вот карикатура 1936 года, изображающая результат «облагораживания» германской библиотеки: великую классику, труды по самым разным отраслям вытеснила одна книга — «Майн кампф».

Ефимовские карикатуры военных лет удивляют тем, насколько «заряжены» они верой в победу, юмором и оптимизмом тогда, когда итоги Второй мировой были непредсказуемы. Спорили и спорят о том, насколько уместно в искусстве острить, когда рекой льется кровь, не лучше ли предпочесть сдержанный и скорбный визуальный язык. Но Ефимов был абсолютно убежден, что «не смеется над врагом только тот, кто боится». Можно понять, как воодушевляли советских солдат его работы, остроумно выставлявшие фашистских лидеров жалкими крысками.

Экспозиция, разместившаяся в двух залах, распределена на витрины, каждая из которых освещает какую-либо тему Второй мировой: от наступления Германии на СССР до жизни вождей рейха, от блокады Ленинграда до Нюрнбергского процесса. Каждая из этих тем освещена «объективно» — картами, фотографиями — и субъективно, образами художника. В принципе всю историю войны можно рассказать по карикатурам Ефимова. Вот одна из них, задающая вопрос, каков истинный ариец. Дается ответ: он высок! — и мы видим карлика Геббельса; строен! — и вот жирный Геринг; белокур! — под этой надписью стоит Гитлер.

В центральной витрине выставлены личные «орудия труда» карикатуриста, предоставленные внуком, Виктором Фрадкиным. Ему же принадлежат оригиналы рисунков — а выставка особо ценна как раз возможностью увидеть оригиналы, в том числе и цветные, — а также документы и благодарные письма художнику от фронтовиков. Эти отзывы Ефимов ценил больше всего.

В мире искусство карикатуры по-прежнему ценится и вызывает самый широкий резонанс — один скандальный «Шарли Эбдо» чего стоит; западные коллекционеры охотятся за работами известных представителей жанра. В России, увы, ситуация иная: даже в столице до сих пор не создан музей карикатуры, проект которого давно обсуждается. Но если когда-нибудь это произойдет, рисунки Ефимова, конечно, займут там важное место.