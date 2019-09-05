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Центр сохранения культуры кряшен появится в Татарстане

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Власти Татарстана решили создать культурный центр имени Емельянова. Основными целями учреждения станут укрепление единства многонационального народа, содействие в реализации прав кряшен на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности и восстановление культурно-исторической среды обитания.

Средства на работу новой организации выделят из региональной казны. Минкульт республики должен разработать и утвердить устав учреждения, обеспечить его регистрацию. Затем ведомство обратится в минземимущество Татарстана со списком государственного имущества, которое требуется для открытия культурного центра кряшен, поясняет Inkazan.ru. Место расположения будущего учреждения пока не определено.

Кряшены — этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов, исповедуют православие. Проживают в основном в Татарстане, а также в небольшом количестве в Башкортостане, Удмуртии, Челябинской области, Самарской и Кировской областях. Наиболее известным кряшенским поэтом XIX века является Яков Емельянов, получивший в народе прозвище «певец Яков».

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