Путин предложил увеличить зарплаты врачей и учителей в два раза
Дальний Восток должен стать привлекательным регионом для молодых специалистов, особенно для учителей и врачей, отметил президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Дальний Восток должен стать привлекательным регионом для молодых специалистов, особенно для учителей и врачей, отметил президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума.