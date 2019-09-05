Новая генерация: в России прошла первая реальная оплата по QR-коду

Первая реальная оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) прошла 5 сентября, выяснили «Известия». На протяжении нескольких недель банки и ритейлеры тестировали эту технологию. Сервис поможет предприятиям избежать завышенных комиссий за эквайринг, которые в ряде случаев делают бизнес убыточным, считают эксперты. По их словам, для применения QR-кода магазину необязательно покупать дополнительное оборудование, но если ЦБ обяжет это делать, на предпринимателей может лечь дополнительная нагрузка.

Просто открой смартфон

Покупка с использованием СБП, которая прошла 5 сентября, стала первой не тестовой, а реальной. Клиент оплатил ударную дрель через приложение банка СКБ, узнали «Известия». Ранее сообщалось, что в магазинах сети электроинструментов «220 Вольт» проводится тестирование технологии. Российские кредитные организации уже несколько недель в пилотном режиме проводят оплату в пользу юрлиц с помощью QR-кодов через СБП: в том числе ВТБ заявлял о пилотных проектах в магазинах re:Store и «М.Видео–Эльдорадо», а Росбанк — в сети «Детский мир». В банке СКБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о проведении первой реальной покупки по QR-коду.

Справка «Известий» Система быстрых платежей ЦБ заработала в феврале 2019 года. На первом этапе реализации СБП клиенты банков, подключившихся к системе, могли переводить друг другу деньги по номеру телефона. На втором этапе организованы переводы от клиентов в пользу юрлиц (например, магазинов), в том числе с помощью QR-кодов. В перспективе в систему планируется интегрировать функции переводов в пользу государства (например, оплаты штрафов и налогов), а также переводы между юрлицами, писали ранее «Известия».

Чтобы оплатить товар, покупателю нужно будет открыть приложение банка на смартфоне, выбрать вариант оплаты «через СБП по QR-коду», отсканировать его и подтвердить операцию, объяснил руководитель центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов. Код для перечислений может предоставляться покупателю на разных носителях — от бумажной наклейки до терминала или планшета, пояснил он.

У магазинов, особенно крупных, уже установлены терминалы оплаты с функцией генерации QR-кода, рассказал Иван Мазов. В бюджетном варианте их можно размещать непосредственно на каждом товаре в виде наклеек. Предприниматель может воспользоваться генератором таких кодов с помощью специального приложения, которое устанавливается на любое мобильное устройство, отметил эксперт.

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о предполагаемых сроках масштабирования проекта оплаты по QR-коду на всю страну.

Конкурент эквайрингу

Покупки через СБП помогут торговым предприятиям обойти завышенные банковские комиссии за эквайринг, рассказал управляющий партнер ГК «220 Вольт», председатель комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров. В малом и среднем бизнесе доходность в ряде случаев составляет менее 1%, поэтому комиссия за эквайринг на уровне примерно 2% — существенный удар по предпринимательству, подчеркнул он. В перспективе банки могут снизить плату за счет возросшей конкуренции на рынке переводов в адрес юрлиц, надеется Алексей Федоров. В некоторых магазинах доля перечислений по QR-коду в ближайшие три года может достигнуть 50%, оценил он.

Ранее, 30 августа, регулятор объявил максимальные комиссии, которые смогут устанавливать банки для магазинов за оплату товаров через СБП. Они начнут взиматься с 1 октября. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%, сообщил Банк России. Комиссии не будут начислять при платежах в пользу государства, таких как штрафы и налоги, отметили в ЦБ. Там подчеркнули: для граждан покупка любых товаров и услуг через СБП будет бесплатной.

В ВТБ и Ак Барс Банке «Известиям» рассказали, что при формировании тарифного плана для переводов в пользу юрлиц будут придерживаться установленных ЦБ тарифов. В банке СКБ отметили, что о комиссиях говорить пока рано. Остальные кредитные организации – участники системы не прокомментировали вопрос «Известий» о комиссиях.

Экономию предприятий от внедрения оплаты с помощью QR-кодов предстоит оценить с течением времени: магазины сберегут на эквайринге, но затратят деньги на дополнительное оборудование касс устройствами для генерации кодов, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он опасается, что в дальнейшем ЦБ может обязать торговые предприятия оборудовать точки продаж специальными терминалами, как это было с обязанностью принимать банковские карты — тогда новый сервис может стать дополнительной нагрузкой на бизнес.