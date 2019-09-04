Лидеры России и Индии подписали документ о сотрудничестве

Путин и Моди подписали совместный документ. Лидеры России и Индии приняли общую стратегию по сотрудничеству. Она предполагает развитие нескольких крупных проектов. Производство запчастей для российской военной техники, развитие морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи. Расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере.