Путин посетил Монголию

3 сентября в Улан-Баторе президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе, и пригласил своего коллегу Халтмаагийна Баттулгу приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры двух стран обсудили меры по восстановлению кооперации стран до уровня времен СССР. Первым шагом на этом пути стал Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.