Порошенко проверят на детекторе лжи

Порошенко сегодня ждёт очередной допрос, теперь на «детекторе лжи». Экс-президент Украины готов к проверке. Политик не доверяет госбюро и выдвигает свои условия. Порошенко настаивает, чтобы допрос был в прямом эфире ТВ. Политик подозревается в «отмывании преступных доходов». Всего расследуются 11 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия Порошенко.