«Прачечную» Содерберга представили на кинофестивале в Венеции

Фильм Стивена Содерберга «Прачечная» представили на Венецианском кинофестивале. Актерский состав у ленты звездный — Мэрил Стрип, Гэрри Олдман, Шерон Стоун, Антонио Бандерас.

Картина рассказывает о скандале с «панамским архивом» в 2016 году. Тогда достоянием прессы стали документы о финансовых махинациях видных политиков.

В основе фильма — книга журналиста Джейка Бернштейна «Мир секретности». Права на «Прачечную» принадлежат Netflix, сервис выпустит фильм 18 октября.