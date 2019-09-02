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«Прачечную» Содерберга представили на кинофестивале в Венеции

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Фильм Стивена Содерберга «Прачечная» представили на Венецианском кинофестивале. Актерский состав у ленты звездный — Мэрил Стрип, Гэрри Олдман, Шерон Стоун, Антонио Бандерас.

Картина рассказывает о скандале с «панамским архивом» в 2016 году. Тогда достоянием прессы стали документы о финансовых махинациях видных политиков.

В основе фильма — книга журналиста Джейка Бернштейна «Мир секретности». Права на «Прачечную» принадлежат Netflix, сервис выпустит фильм 18 октября.

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