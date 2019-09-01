Салют в честь освобождения Бухареста отгремел в Москве

Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков смогли увидеть жители и гости Москвы в субботу, 31 августа.

С Поклонной горы было выпущено 2,5 тыс. праздничных фейерверков более 50 видов, а купола разрывов в диаметре превысили 300 м.

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