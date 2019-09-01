Пять человек погибли во время стрельбы в американской Одессе
Пять человек пострадали, еще 24 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас.
Инцидент произошел после того, как полицейские остановили машину для проверки. Водитель автомобиля открыл стрельбу, захватил грузовик, а затем попытался скрыться на нем.
Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.
Мотивы действий стрелка на данный момент неизвестны. Подозреваемый был застрелен во время перестрелки с полицейскими.
Пять человек пострадали, еще 24 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас.
Инцидент произошел после того, как полицейские остановили машину для проверки. Водитель автомобиля открыл стрельбу, захватил грузовик, а затем попытался скрыться на нем.
Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.
Мотивы действий стрелка на данный момент неизвестны. Подозреваемый был застрелен во время перестрелки с полицейскими.