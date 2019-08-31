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В Петербурге отрепетировали самое масштабное исполнение российского гимна

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Такого оркестра вы еще не слышали — более 8 тыс. музыкантов, хор из 40 тыс. человек. На «Газпром Арене» в Петербурге отрепетировали самое масштабное исполнение российского гимна.

В этом году всем знакомой мелодии Александра Александрова — 75 лет. За эти годы слова неоднократно менялись, но музыка оставалась прежней.

1 сентября на стадионе хотят побить рекорд Гиннесса по числу музыкантов. Дирижировать будет автор музыкальной редакции гимна Павел Овсянников.

Чтобы принять участие в акции, присутствовать на стадионе необязательно. Достаточно установить мобильное приложение и петь вместе со всеми из любой точки мира.

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