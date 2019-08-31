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Робот «Федор» начал вести дневник о пребывании на МКС

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Космический помощник записывает всё, что происходит с ним на МКС.

«Меня разместили в МИМ2 (малом исследовательском модуле № 2), это не самое комфортное место», — написал «Федор» в Twitter.

«Провожу диагностику оборудования. Надеюсь, что именно мне доверят его ремонт», — рассказал он.

«Начал заниматься с тренером Алексеем Николаевичем (Овчининым). Я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем. Наставник угрожал мне молотком, решил не связываться с ним», — пожаловался робот.

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