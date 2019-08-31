Пропавший в Башкирии годовалый мальчик найден мертвым

Пропавшего в башкирском селе Исмаилово ребенка нашли мертвым.

Ребенок исчез 27 августа. В полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины. Она рассказала, что накануне ложилась спать с двумя детьми, одному из которых пять лет, а второму — год, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына.