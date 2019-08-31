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YouTube оштрафуют на сумму до $200 млн за сбор данных о детях

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Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.

Он предусматривается в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете.

Отмечается, что соглашение ФКТ и YouTube также предполагает изменение политики видеохостинга в отношении детского контента. В частности, оно будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, ориентированной на детей.

Расследование ФКТ началось после того, как в 2018 году на YouTube пожаловались не менее 20 правозащитных групп в США. Они указали, что по закону компании должны уведомлять родителей детей возрастом менее 13 лет в случае сбора информации.

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