В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о новом проекте холдинга «Эксмо-АСТ» и Российской государственной библиотеки

3 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция «Национальная электронная библиотека как единое пространство знаний и платформа для взаимодействия с издателями».

Холдинг «Эксмо-АСТ» и Российская государственная библиотека расскажут о запланированном подписании соглашения о намерениях, которое подразумевает размещение ассортимента изданий холдинга на платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ станут доступны электронные книги издательской группы, в том числе новые книги и произведения топовых авторов.

Важным направлением партнерства станет популяризация и продвижение книг молодых авторов. Как отмечают в издательстве, это станет революционным шагом в изменении формата взаимодействия бизнеса и государственной платформы распространения электронного контента и важным вкладом в продвижение легального контента на издательском рынке.

Само подписание соглашения состоится 4 сентября на отраслевой конференции «Законодательные инициативы и правовое регулирование российского книгоиздания» в рамках ММКВЯ-2019.

Участники мероприятия:

Новиков Олег Евгеньевич, президент Холдинга «Эксмо-АСТ»;

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор РГБ.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.