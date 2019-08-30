Ракета «Калибр» успешно прошла испытания в Черном море

Крылатую ракету «Калибр» впервые запустили в акватории Черного моря. Удар по надводной цели нанес малый ракетный корабль «Вышний Волочек». По замыслу учений корабли противника попытались подойти к суше. В качестве условного врага использовали большой щит-мишень. Цель была установлена на расстоянии около 40 морских миль, это примерно 74 км. Черноморскому флоту поставили задачу уничтожить группировку. Экипаж корабля справился с заданием, успешно поразив цель.