Медведев обыграл Дельена и вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).
Встреча 23-летнего россиянина с боливийцем Уго Дельеном в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Есихито Нисиокой.
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).
Встреча 23-летнего россиянина с боливийцем Уго Дельеном в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Есихито Нисиокой.