Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точек с шаурмой в Москве
Московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.
В проверяемых точках отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, кроме того, у продавцов были нарушены сроки годности и условия хранения как сырья, так и готовой шаурмы.
В Роспотребнадзоре отметили несоблюдение санитарно-технических требований содержания помещения, отсутствие дезинфекционного режима, подводки воды и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Обнаружилось, что персонал проверенных предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров, обязательной вакцинации и базовых знаний санитарной культуры.
Московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.
В проверяемых точках отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, кроме того, у продавцов были нарушены сроки годности и условия хранения как сырья, так и готовой шаурмы.
В Роспотребнадзоре отметили несоблюдение санитарно-технических требований содержания помещения, отсутствие дезинфекционного режима, подводки воды и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Обнаружилось, что персонал проверенных предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров, обязательной вакцинации и базовых знаний санитарной культуры.