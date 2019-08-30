Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точек с шаурмой в Москве

Московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

В проверяемых точках отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, кроме того, у продавцов были нарушены сроки годности и условия хранения как сырья, так и готовой шаурмы.

В Роспотребнадзоре отметили несоблюдение санитарно-технических требований содержания помещения, отсутствие дезинфекционного режима, подводки воды и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Обнаружилось, что персонал проверенных предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров, обязательной вакцинации и базовых знаний санитарной культуры.