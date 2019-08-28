Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин. Воздушная гавань расположена у села Caбуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь — 23 тыс. кв. м.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Президент России Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин. Воздушная гавань расположена у села Caбуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь — 23 тыс. кв. м.
Подробнее — в сюжете «Известий».