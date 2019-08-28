Президент России Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин. Воздушная гавань расположена у села Caбуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь — 23 тыс. кв. м.

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