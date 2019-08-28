Церемония закрытия 45-го чемпионата WorldSkills прошла в Казани

Церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 прошла в Татарстане на стадионе «Казань Арена».

Флаг движения передан следующему организатору состязаний — китайскому Шанхаю. Всего в Казани собрались более 1 тыс. юношей и девушек из 63 стран.

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