Церемония закрытия 45-го чемпионата WorldSkills прошла в Казани
Церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 прошла в Татарстане на стадионе «Казань Арена».
Флаг движения передан следующему организатору состязаний — китайскому Шанхаю. Всего в Казани собрались более 1 тыс. юношей и девушек из 63 стран.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 прошла в Татарстане на стадионе «Казань Арена».
Флаг движения передан следующему организатору состязаний — китайскому Шанхаю. Всего в Казани собрались более 1 тыс. юношей и девушек из 63 стран.
Подробнее — в сюжете «Известий».