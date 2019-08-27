Дорого и громко: названы самые высокооплачиваемые певицы мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых женщин-исполнительниц по итогам 2018 года составили журналисты Forbes. Возглавила его с большим отрывом певица Тейлор Свифт (на фото), которая в прошлом году заработала рекордные $185 млн. Правда, до вычета налогов. Подробнее о других участницах топ-10 — в галерее «Известий»