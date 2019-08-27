Дорого и громко: названы самые высокооплачиваемые певицы мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых женщин-исполнительниц по итогам 2018 года составили журналисты Forbes. Возглавила его с большим отрывом певица Тейлор Свифт (на фото), которая в прошлом году заработала рекордные $185 млн. Правда, до вычета налогов. Подробнее о других участницах топ-10 — в галерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Larry Busacca/MTV1617
У Бейонс, которая заняла вторую строчку, показатель почти вдвое меньше, чем у Тейлор Свифт — $81 млн за год
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Фото: Getty Images/Christopher Polk
Замыкает тройку лидеров Рианна. Для нее разрыв со второй строчкой оказался не столь значителен: она заработала $62 млн
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Фото: Getty Images/Michael Kovac
На четвертом месте — Кэти Перри. Ее доходы за прошедший год журналисты оценили в $57,5 млн
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