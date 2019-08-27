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Дорого и громко: названы самые высокооплачиваемые певицы мира

Главные имена и цифры из очередного списка Forbes
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Тейлор Свифт
Фото: Getty Images/Kevin Mazur
Рейтинг самых высокооплачиваемых женщин-исполнительниц по итогам 2018 года составили журналисты Forbes. Возглавила его с большим отрывом певица Тейлор Свифт (на фото), которая в прошлом году заработала рекордные $185 млн. Правда, до вычета налогов. Подробнее о других участницах топ-10 — в галерее «Известий» 
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Бейонсе
Фото: Getty Images/Larry Busacca/MTV1617
У Бейонс, которая заняла вторую строчку, показатель почти вдвое меньше, чем у Тейлор Свифт — $81 млн за год
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Рианна
Фото: Getty Images/Christopher Polk
Замыкает тройку лидеров Рианна. Для нее разрыв со второй строчкой оказался не столь значителен: она заработала $62 млн
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Кетти Пери
Фото: Getty Images/Michael Kovac
На четвертом месте — Кэти Перри. Ее доходы за прошедший год журналисты оценили в $57,5 млн
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Певица Пинк
Фото: Getty Images/Angel Marchini/SOPA Images/LightRocket
И совсем небольшая сумма, по меркам рейтинга, разделяет Кэти Перри и певицу Пинк, которая заняла пятую строчку. Ее доходы оценили в $57 млн
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Ариана Гранде
Фото: Getty Images/Kevin Mazur
На шестом месте — Арианна Гранде. Ее заработок составил $48 млн
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Дженифер Лопес
Фото: Getty Images/Kevin Winter
Дженнифер Лопес в 2018 году заработала $43 млн
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Леди Гага
Фото: Getty Images/Gilbert Carrasquillo/GC Images
На восьмом месте — Леди Гага. Ее доход в 2018 году составил $39,5 млн
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Селин Дион
Фото: Getty Images/Samir Hussein/Redferns
Попала в список и Селин Дион ($37,5 млн и восьмая девятая строчка рейтинга)
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Певица Шакира
Фото: Getty Images/Chelsea Lauren/WireImage
Замыкает десятку лидеров Шакира. Ее доходы в прошедшем году составили $35 млн
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