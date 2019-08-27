Пресс-конференция МИЦ «Известия»: объявлен старт образовательной Всероссийской акции «Урок безопасности»

Всероссийская образовательная акция «Урок безопасности» пройдет в школах со 2 по 8 сентября в рамках Недели безопасности в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения РФ. На данный момент к Акции присоединились уже 5 000 участников. Об этом журналистам сообщили организаторы Акции в рамках пресс-конфереренции, прошедшей 27 августа в МИЦ «Известия».

«В рамках Недели безопасности в школах пройдут открытые уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные пожарной безопасности, противодействию терроризму, кибербезопасности и правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Мы понимаем, как важно привить ребятам правила грамотного поведения и подготовили для учителей и воспитателей наглядные учебно-методические материалы в различных форматах. Все ресурсы разработаны при участии экспертов МЧС России, УФСБ по Москве и Московской области, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г.Москвы, ГКУ «Центр организации дорожного движения», Региональной общественной организации “Центр интернет-технологий” (РОЦИТ), а также авторов востребованных среди педагогов учебных изданий корпорации. Мы уверены, эти ресурсы станут надежным подспорьем для подготовки к занятиям», – рассказал генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин.

По мнению участников, Акция станет полезна не только для школ. На сайте проекта УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ будет доступна широкая сеть наглядных учебных и интерактивных материалов всем зарегистрированным участникам, в том числе тематические видеоролики и проверочные задания, с помощью которых можно легко проверить свои знания очно и онлайн.

«Мы поддержали Всероссийскую акцию «Урок безопасности», потому что считаем, что знания о грамотных действиях при опасных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни человека, всегда будут первостепенными. С помощью этих ресурсов на занятиях ребята смогут научиться быть ответственными, понимать, что лучше быть не только готовыми к опасности, но и уметь ее предотвращать. А для этого следует быть внимательными как в школе и на улице, так и дома» – сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Учебные материалы этого проекта охватывают широкий спектр крайне важных и полезных вопросов о безопасной жизни современного человека. Занятия по этим ресурсам смогут послужить хорошей основой для дальнейшей мотивации школьников по изучению правил безопасного поведения на улице и при возникновении непредвиденных ситуаций. Мы активно реализуем подобные образовательные проекты в столице и поддерживаем развитие тем, которые будут полезны нашим гражданам и позволят обеспечить комфортное и грамотное взаимодействие между участниками образовательного процесса», – рассказал заместитель руководителя Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г.Москвы Михаил Буликин.

«В этом году 26 июня под председательством В.В. Путина прошел Государственный Совет по вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Один из важнейших вопросов, отмеченный всеми участниками, стал вопрос безопасности детей на дорогах и необходимость соответствующего информирования детей. В рамках поручения Президента мы усилили контроль за проверкой дорожной ситуации вокруг школ, а также наши программы по обучению детей. Ежегодно мы проверяем территорию вокруг школ в преддверии нового учебного года. В этой связи мы с большим интересом отнеслись к Всероссийской акции «Урок безопасности» и решили поддержать проект», – подчеркнул Первый заместитель руководителя по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг (ГКУ ЦОДД) Ансар Арифуллин.

«Сегодня многие школьники считают, что могут публиковать в интернете абсолютно все. Они ошибочно чувствуют себя взрослыми и опытными только потому, что пользуются технологиями ежедневно. Наша общая задача – развеять эту иллюзию безопасности. В этом контексте важно быть для детей не столько учителем, сколько наставником, вместе с которым можно анализировать информацию и вместе учиться. Я уверена в том, что те образовательные материалы, которые мы подготовили совместно с корпорацией «Российский учебник» для Всероссийской акции «Урок безопасности», позволят нам поговорить со школьниками на одном языке и повысить их уровень цифровой грамотности», – объяснила директор по развитию и стратегическим коммуникациям Региональной общественной организации “Центр интернет-технологий” Татьяна Голубовская. Спикер отметила, что в РОЦИТ уже много лет уделяют пристальное внимание кибербезопасности пользователей и делают все возможное, чтобы развивать цифровую грамотность и компетенции.

Участники обсуждения согласились, что Всероссийская акция «Урок безопасности» позволит провести занятия в любом формате, который учителя смогут легко встроить в образовательный процесс и увлечь учеников с помощью готовых качественных ресурсов.

«Особенно ценно, что Акция полезна не только учителю обществознания, информатики или ОБЖ. Педагог по любому предмету сможет легко использовать ресурсы этого проекта для проведения познавательных уроков в удобной для него форме. Научить ребят справляться с трудностями, которые могут возникнуть в повседневной жизни, – одна из самых главных задач обучения. А самые важные знания – те, которые могут спасти жизнь человеку», – Антон Лагутин, победитель конкурса «Учитель года России» 2016, лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель информатики».