Уровень воды в Амуре у Комсомольска на 23 см превысил опасную отметку

Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае утром во вторник, 27 августа, составил 673 см, что на 23 см превысило отметку опасного явления для города.

Ранее вечером 26 августа, чтобы не допустить проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации, проведено ее тампонирование. На части улиц были установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы. Кроме того, на данных участках было ограничено автомобильное движение.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток в Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых местах города возможно подтопление ряда участков некоторых улиц.