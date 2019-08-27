Архангельский ЦБК вложил почти 330 млн рублей в соцпрограммы

Почти 330 млн рублей на соцпрограммы, в том числе сертификаты на жилье, — крупнейший в мире Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат дарит подарки к своему 80-летию.

«Хоть сейчас идут процессы диджитализации, цифровизации, автоматизации производства, но всё равно во главе стоит человек. Поэтому сейчас всё больше и больше упор акционеры будут делать на развитие этого направления — социальной сферы, поддержания и развития кадрового резерва», — заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Зылев.

Всего в 2018 году на соцпрограммы и мероприятия было направлено 328,8 млн рублей. Из них 31,1 млн рублей — это благотворительная помощь, около 7 млн рублей — материальная помощь, более 36 млн рублей — страховые выплаты по договору ДМС, 8,6 млн рублей — путевки в детские оздоровительные лагеря.

Социально-образовательная программа включает в себя и природоохранные проекты. Детское движение «Эколята» учит с малых лет бережно относиться к окружающей среде.

С 2008 по 2018 год АЦБК вложил в наилучшие доступные технологии (НДТ) около 11 млрд рублей. Суммарный экологический эффект:

- сокращение водопотребления — на 20%;

- сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов — на 50%;

- сокращение сбросов в водный объект — на 20%.

Только за прошлый год комбинат вложил 3,5 млрд рублей в развитие экотехнологий. Грамотная социальная политика привлекает новых сотрудников.

«Молодым дают сертификаты для покупки квартиры или оплачивания первого взноса на квартиру. Профилактории у нас бесплатные, детский лагерь, профсоюз работает, на экскурсии ездим. Для большинства рабочий коллектив — это настоящая семья. У некоторых на предприятии трудились бабушки, дедушки, тети, дяди, а теперь и дети», — рассказала старший лаборант химического анализа ЛТХК ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК».